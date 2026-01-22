Καλωσορίστε το Volvo EX60 – το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη ηλεκτρική κατηγορία της αγοράς, με την αυτονομία, την ταχύτητα φόρτισης, τις επιδόσεις και την τιμή του.

Το πενταθέσιο, οικογενειακό EX60 βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας, παρέχει πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη και αντιπροσωπεύει το νέο πρότυπο στην ασφάλεια. Επίσης, τοποθετεί για πρώτη φορά τη Volvo Cars στη μεγαλύτερη ηλεκτρική κατηγορία παγκοσμίως, επιτρέποντάς της να διευρύνει σε σημαντικό βαθμό την αγορά στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και το μερίδιό της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Advertisement

Advertisement

«Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό EX60 αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού όσον αφορά την αυτονομία, τη φόρτιση και την τιμή. Αντιπροσωπεύει μία νέα αρχή για τη Volvo Cars και τους πελάτες μας,» λέει ο Håkan Samuelsson (Χόκαν Σάμιουελσον), Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars. «Με αυτό το αυτοκίνητο, εξαλείφουμε όλα τα εμπόδια που απέμεναν για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Είναι ένα θαυμάσιο νέο αυτοκίνητο, καθώς και μία απόδειξη των όσων μπορούμε να κάνουμε στη Volvo Cars, με μία ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική προϊόντος που εισάγει νέες σημαντικές τεχνολογίες – όπως το mega casting, το cell-to-body και το σύστημα κεντρικού υπολογιστή.»

Το EX60 έχει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του. Μπορεί να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση, στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD). Όχι μόνο καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με κάθε άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει ποτέ η Volvo Cars, αλλά υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών του που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, ορίζοντας νέο πρότυπο στην κατηγορία του.

Η ίδια προσέγγιση, χωρίς συμβιβασμούς, αντανακλάται και στην ταχύτητα φόρτισης. Μία σύντομη στάση για καφέ είναι αρκετή για επαναφόρτιση και επιστροφή στον δρόμο. Το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, με χρήση ταχυφορτιστή 400kW.

Με άλλα λόγια, το EX60 μετατρέπει το «άγχος αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία και δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον συμβιβασμός. Η σχεδίαση, η εξέλιξή του, το hardware και το λογισμικό του συνδυάζονται για τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που βελτιστοποιεί την αυτονομία οδήγησης και ανταγωνίζεται πολλά αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης.

Στο στάδιο της παραγγελίας, η εμπειρία του νέου πελάτη διαμορφώθηκε για να παρέχει απλότητα, διαφάνεια και ακρίβεια στην παράδοση. Η προσφορά δίνει στους πελάτες διαφάνεια ως προς την τιμή, σαφήνεια σε σχέση με τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο αυτοκίνητό τους και χρόνο παράδοσης που έχει προβλεφθεί με ακρίβεια. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν αυτοκίνητα που έχουν προ-διαμορφωθεί και είναι ετοιμοπαράδοτα, ενώ έχουν πάντοτε και την επιλογή να διαμορφώσουν πλήρως ένα αυτοκίνητο, με ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.

Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD Electric προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ, ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ. Συνολικά, το EX60 προσφέρεται σε επτά ελκυστικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και τρόπο ζωής.

Advertisement

Το EX60 έρχεται με 10 χρόνια εγγύησης για την μπαταρία. Στη Σουηδία, το EX60 θα διατίθεται επίσης με τρία χρόνια δωρεάν οικιακής φόρτισης. Αυτή η προσφορά εφαρμόζεται άμεσα σε ιδιώτες πελάτες στη Σουηδία, προτού γίνει διαθέσιμη σε άλλες αγορές.

Το EX60 κατασκευάζεται με βάση την SPA3, τη νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars, και υποστηρίζεται από το HuginCore, το κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Θέτει νέα πρότυπα με όρους επεκτασιμότητας, διάρθρωσης, κατασκευαστικής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους. Η τεχνολογία cell-to-body, οι εσωτερικά εξελιγμένοι ηλεκτροκινητήρες νέας γενιάς, η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας και το -χύτευμα υψηλής ακρίβειας- mega casting βοηθούν στο σύνολό τους στην ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αυτονομίας, μειώνοντας συγχρόνως το βάρος.

Επιπλέον, αυτό βοηθά το EX60 να καταγράψει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει πετύχει ένα αμιγώς ηλεκτρικό Volvo -ίσο με το αποτύπωμα άνθρακα του μικρότερου EX30-, καθιστώντας το νέο μοντέλο μία καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον.

Advertisement

Σκανδιναβικό design με σκοπό

Όσον αφορά τη σχεδίαση, το EX60 μεταφέρει τις αρχές του σκανδιναβικού design της εταιρείας σε μία πλήρως ηλεκτρική εποχή. Συνδυάζει όμορφο, δυναμικό, αλλά και αποτελεσματικό με όρους αποδοτικότητας αμάξωμα, με εσωτερικό που περιλαμβάνει φυσικά, premium υλικά τα οποία συνθέτουν έναν ήσυχο, κομψό και πολυχρηστικό χώρο, με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης.

Το χαμηλό εμπρός μέρος, η επικλινής γραμμή της οροφής και οι σφηνοειδείς πλευρές του αμαξώματος συμβάλλουν στην καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Το EX60 γλιστρά μέσα στον αέρα και έχει έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συντελεστή οπισθέλκουσας, 0,26, ο οποίος συνεισφέρει στην επίτευξη της καλύτερης αυτονομίας στην κατηγορία. Στο εσωτερικό, το EX60 είναι υπόδειγμα πρακτικότητας και πολυχρηστικής διαμόρφωσης. Το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο δημιουργούν πολύ περισσότερο χώρο στο πίσω μέρος, έναν μεγάλο χώρο αποσκευών και διάφορους έξυπνους χώρους αποθήκευσης για προσωπικά αντικείμενα.

Advertisement

Για τους λάτρεις της μουσικής, το EX60 είναι εξαιρετική επιλογή, διαθέτοντας ένα premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 28 ηχεία. Για πρώτη φορά σε ένα Volvo, αυτό το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ηχεία στα προσκέφαλα και για τα τέσσερα κύρια καθίσματα. Το EX60 θα είναι το πρώτο Volvo με προεγκατεστημένο Apple Music με Dolby Atmos, παρέχοντας μία συναρπαστική εμπειρία Χωρικού Ήχου.

Ένα έξυπνο αυτοκίνητο στο οποίο μπορείτε να μιλήσετε φυσικά

Ως το πιο έξυπνο αυτοκίνητο της Volvo Cars μέχρι σήμερα, το EX60 εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει τη ζωή σας πίσω από το τιμόνι. Το EX60 υποστηρίζεται από την τελευταία εκδοχή του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo Cars, το οποίο δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα. Ενσωματώνει την προσέγγιση της εταιρείας στην τεχνολογική εξέλιξη, συνδυάζοντας εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασία με πρωτοπόρους της τεχνολογίας, όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies Inc.

Advertisement

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google. Το Gemini ενσωματώνεται σε βάθος στο αυτοκίνητό σας και σας προσφέρει δυνατότητα φυσικής και εξατομικευμένης συνομιλίας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε συγκεκριμένες εντολές. Το λανσάρισμα του Gemini αντανακλά τη μακρόχρονη σχέση ανάμεσα στη Volvo Cars και την Google, καθώς και το κύρος της Volvo Cars ως βασικού συνεργάτη εξέλιξης και φορέα μιας από τις hardware πλατφόρμες αναφοράς για το Android™ Automotive OS.

Advertisement

Το EX60 περιλαμβάνει επίσης εμπειρία χρήστη με την πιο άμεση απόκριση που είχε ένα Volvo μέχρι σήμερα. Το σύστημα infotainment λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση: οι οθόνες ανταποκρίνονται γρήγορα, οι χάρτες φορτώνουν αμέσως, οι φωνητικοί βοηθοί κατανοούν καλύτερα τους επιβάτες και όλα κυλούν ομαλά, με το περιβάλλον χρήστη να παρέχει πιο γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες.

Ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην αγορά

Όντας ένα Volvo, το EX60 είναι ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στην αγορά και αντιπροσωπεύει το Πρότυπο Ασφαλείας Volvo Cars στην πιο σαφή εκδοχή του, πάνω και πέρα από κανονισμούς και απαιτήσεις αξιολόγησης. Χάρη στο HuginCore, το EX60 κατακτά νέα επίπεδα ασφαλείας αξιολογώντας συνεχώς τον κόσμο γύρω του, μέσω της ευρείας σειράς αισθητήρων που διαθέτει. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη και ακριβή κατανόηση του περιβάλλοντός του.

Advertisement

Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo Cars, προσφέρει πιο έξυπνη και πιο εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις επιβατών. Στον πυρήνα της δομής ασφαλείας του EX60 βρίσκεται ο κλωβός ασφαλείας, ενισχυμένος με βοριούχο χάλυβα. Στο εσωτερικό, υπερσύγχρονα στοιχεία συγκράτησης συνεργάζονται για να συμβάλουν στη βέλτιστη προστασία.

Τέλος, το EX60 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι ήδη σπουδαίο από την πρώτη στιγμή θα γίνεται καλύτερο όσο περνά ο χρόνος. Το EX60 είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία σε ευρωπαϊκές αγορές, με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών να ακολουθεί στο τέλος της άνοιξης. Η παραγωγή του ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo Cars στη Σουηδία. Οι παραδόσεις των εκδόσεων P6 και P10 στους πελάτες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, με την έκδοση P12 να ακολουθεί σύντομα.