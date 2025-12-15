Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού έλαβε χώρα από την περασμένη Τρίτη ως και την Πέμπτη στην ευρύτερη περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΝ, στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) του ΓΕΕΘΑ, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

