Οι εικόνες με πούλμαν έξω από σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα είναι πια γνώριμες. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει στα σύνορα. Το κύμα των Τούρκων επισκεπτών δεν κινείται μόνο οδικώς. Απλώνεται και απέναντι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, με Σαββατοκύριακα που, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, αφήνουν ζεστό χρήμα σε τοπικά ταμεία. Πάνω από 250 € ο καθένας επισκέπτης.

Το φαινόμενο της «εκδρομής για το καλάθι»

Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, Τούρκοι πολίτες αυξάνουν τα δρομολόγια προς την Ελλάδα (με αυτοκίνητα αλλά και με λεωφορεία) για να ψωνίσουν φθηνότερα από ελληνικά σούπερ μάρκετ, με «πρωταθλητές» προϊόντα όπως κρεατικά, γάλα και ζυμαρικά.

Τα ίδια δημοσιεύματα μεταφέρουν ενδεικτική σύγκριση τιμών από τουρκικό ρεπορτάζ: «ίδιο καλάθι» που στην Τουρκία κοστολογείται ακριβότερα, στην Ελλάδα βγαίνει σημαντικά φθηνότερο. Ίσως και πάνω από 50%, καθώς ο καλπάζων πληθωρισμός και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα την γείτονα.

«Δεν πάνε μόνο με λεωφορεία»: το Αιγαίο στο επίκεντρο

Και εδώ μπαίνει η δική μου, από προσωπική εμπειρία, παρατήρηση που τη συναντά κανείς και σε συζητήσεις με επαγγελματίες σε νησιά: ο «κατακλυσμός» δεν περιορίζεται στα οδικά περάσματα.

Στα απέναντι νησιά του Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Κως, η Σύμη και η Ρόδος, τα Σαββατοκύριακα «γράφουν» αυξημένη κίνηση, όχι μόνο σε ξενοδοχεία και εστίαση, αλλά και σε ψώνια (τρόφιμα, είδη σπιτιού, βασικά καταναλωτικά).

Το κρίσιμο εδώ είναι ότι μιλάμε για σύντομες αποδράσεις: έρχονται, αγοράζουν, τρώνε, κάνουν βόλτα, επιστρέφουν. Μια μικρή οικονομία διημέρου που – όταν επαναλαμβάνεται – γίνεται υπολογίσιμο μέγεθος για τις τοπικές αγορές. Η Χίος, για παράδειγμα, έχει καταγράψει σε μία τουριστική περίοδο 40.000 αφίξεις τούρκων

Ο «επιταχυντής» λέγεται visa-on-arrival

Το φαινόμενο στα νησιά δεν είναι τυχαίο. Το ειδικό καθεστώς ταχείας βίζας για Τούρκους πολίτες σε νησιά του Αιγαίου (για σύντομες επισκέψεις) έχει παρουσιαστεί ως εργαλείο που ενισχύει τις μετακινήσεις και τις «άνετες» μικρές αποδράσεις.

Σύμφωνα με Reuters, το πρόγραμμα επεκτάθηκε χρονικά (με ορίζοντα έως τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές) και συνοδεύτηκε από στοιχεία για πάνω από 100.000 θεωρήσεις από την έναρξή του, με νησιά-«κλειδιά» όπως Ρόδος, Κως, Σάμος, Λέσβος, Χίος και άλλα.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αγορά

Η εικόνα που σχηματίζεται – από ρεπορτάζ, αριθμούς και εμπειρίες αγοράς – είναι διπλή:

Στα σύνορα: αγορές «καλαθιού» με στόχο τη χαμηλότερη τιμή.

Στα νησιά: συνδυασμός τουρισμού-διημέρου και κατανάλωσης (φαγητό, καφέ, βόλτα, και ψώνια).

Κοινός παρονομαστής; Η οικονομική πίεση στην Τουρκία και η ευκολότερη πρόσβαση σε επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδα, που μετατρέπει μια μετακίνηση «μιας μέρας» ή «ενός Σαββατοκύριακου» σε καθημερινό – πλέον – μοτίβο.

Όμως να μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες τούρκοι έρχονται όχι μόνο για ψώνια αλλά και για τουρισμό επειδή αγαπούν τα νησιά μας και βρίσκουν κάτι το διαφορετικό σχετικά με τον τόπο τους.

