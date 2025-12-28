Τραγική κατάληξη είχε η πτώση οχήματος σε γκρεμό στην Πέτρα Σελί, κοντά στον Σέμπρωνα του δήμου Πλατανιά, Χανίων.

Ο οδηγός του οχήματος που έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 70 μέτρων έχασε τη ζωή του. Πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από το Σέλινο, ηλικίας 69 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, καθώς ο άνδρας δεν είχε επιστρέψει σπίτι του το προηγούμενο βράδυ. Κάποιος διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο στο βάθος του γκρεμού την Κυριακή και ειδοποίησε τις αρχές.

Πέραν του ΕΚΑΒ στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 15 πυροσβέστες από το κλιμάκιο Καμπανού, τα Χανιά και μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, αλλά και η αστυνομία.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: kriti360.gr