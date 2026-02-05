Εξιτήριο έλαβαν δύο τραυματισμένοι μετανάστες από την τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο, ενώ τρεις ακόμη νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι δύο τραυματίες που πήραν εξιτήριο μεταφέρθηκαν στη δομή της ΒΙΑΛ, υπό τη συνοδεία της αστυνομίας. Παράλληλα, τρεις γυναίκες, παρότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει την έξοδό τους από το νοσοκομείο, παραμένουν σε αυτό ως συνοδοί.

Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύονται συνολικά επτά τραυματίες, εκ των οποίων τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί. Συνολικά στο νοσοκομείο παραμένουν είκοσι τραυματίες: πέντε άνδρες, τέσσερις γυναίκες και έντεκα παιδιά.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση



Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Χίου. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών.

Από χθες, κλιμάκιο τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρέθηκε στη Χίο, κατόπιν απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο του ειδικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρίσεων που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε συνεργασία με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα φυλάσσονται έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την απόδοσή τους στους οικείους τους.