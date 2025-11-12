Ο 25χρονος που συνελήφθη για την τραγωδία με τον 3χρονο ανιψιό του στην Αχαΐα στα πρώτα του λόγια μέσα από το νοσοκομείο προσπάθησε να εξηγήσει πώς συνέβη η τραγωδία με την μοιραία πτώτη από την μάντρα.

«Περπατούσαμε στην άκρη του δρόμου και πέσαμε» ήταν οι πρώτες κουβέντες του νεαρού θείου που έχει συλληφθεί για το πρωτοφανές δυστύχημα καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όπως ανέφερε, είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν αμφότεροι στο έδαφος.

Πένθος στη Δυτική Αχαΐα

Η Δυτική Αχαΐα θρηνεί για τον 3χρονο Ανδρέα. Γέμισε το διαδίκτυο μηνύματα θλίψης και θρήνου με την φωτογραφία του άτυχου μικρού.

«Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού» γράφουν. Ενα παιδάκι γεμάτο ζωή, που βρήκε τραγικό θάνατο καθώς η μοίρα έπαιξε το πιο άσχημο παιγνίδι της. Ο μικρός Ανδρέας είχε το όνομα του αγαπημένου του παππού, ενώ η οικογένεια στα Σπάτα έχει άλλα δύο κορίτσια μεγαλύτερα. Οι γονείς του βιοπαλαιστές και η οικογένειά του από τις πιο αγαπητές όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Πάτρα όπου έχουν πολλούς συγγενείς.

Το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Tο παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.

Ο 25χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του νεαρού για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους.

Η επίσημη ανακοίνωση

Διακομίστηκε από το Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας, με τη συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., στις 17:10, αγόρι ηλικίας περίπου 4 ετών.

Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη.

Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

(με πληροφορίες από Tempo24)