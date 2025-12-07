Θλίψη και βαθιά συγκίνηση έχει σκορπίσει στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα, το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, καθώς δεκαεπτά νεαροί μετανάστες, ηλικίας από 16 έως 30 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μισοβυθισμένη φουσκωτή λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η φουσκωτή λέμβος βρέθηκε σε κατάσταση μερικής βύθισης σε απόσταση 36 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και 26 μίλια ανοιχτά της Χρυσής. Το σκάφος εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο με τουρκική σημαία που περνούσε από την περιοχή, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις ελληνικές Αρχές.

Μετά τον εντοπισμό, τέθηκε σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή σκάφους της Frontex και ελικοπτέρου Super Puma. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00.

Οι 17 άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στη φουσκωτή λέμβο, η οποία είχε ξεφουσκώσει από τη μία πλευρά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το σκάφος είχε καταστεί ακυβέρνητο, καθώς είχε χάσει τη μηχανή του, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι.

Οι δύο επιζώντες εντοπίστηκαν στην πλώρη του μισοβυθισμένου σκάφους και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στην Ιεράπετρα. Αναμένεται να παραχωρήσουν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Δεν είχαν τρόπο να στείλουν SOS

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, εκτιμάται ότι το ταξίδι των μεταναστών είχε ξεκινήσει πριν από την Τετάρτη (3/12), μαζί με έξι ακόμη λέμβους οι οποίες είχαν καταφέρει να φτάσουν στα παράλια της Νότιας Κρήτης πριν από την κακοκαιρία Byron. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, μόνο αυτή η λέμβος παρουσίασε πρόβλημα, χάνοντας τη μηχανή της, ενώ οι επιβαίνοντες δεν διέθεταν τρόπο επικοινωνίας για να στείλουν σήμα SOS προς τις ελληνικές Αρχές.

Η κακοκαιρία που ακολούθησε, με έντονες βροχοπτώσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης, ισχυρή θαλασσοταραχή και θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους, φαίνεται πως μετέτρεψε το ταξίδι των μεταναστών στο πιο εφιαλτικό της ζωής τους.

Από το φρούριο Καλές, κατά τη μεταφορά των σορών στο λιμάνι, ο κ. Κώστας Μπαλαντινάκης δήλωσε στο neakriti.gr ότι «πρέπει να λάβει τα μέτρα της η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί κάποια λύση και να μην χάνονται με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από τον τόπο τους αναγκαστικά ζητώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή σε χώρες της Ευρώπης. Να μην ξανασυμβεί τέτοιο παρόμοιο συμβάν με τόσους πολλούς νέους νεκρούς. Αυτή η ναυτική τραγωδία είναι πρωτοφανής για την Ιεράπετρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Η δήλωση του δημάρχου της Ιεράπτρας και η ανακοίνωση του λιμενικού

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Μανόλης Φραγκούλης, ο οποίος ενημερώθηκε από τις Λιμενικές Αρχές για το ναυάγιο νότια της Χρυσής, δήλωσε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, «η Ιεράπετρα ζει ανήμερα του Αγίου Νικολάου μια πολύ δυσάρεστη βραδιά… όταν βλέπεις πάνω στο σκάφος του Λιμενικού 17 νέους άνδρες νεκρούς. Εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, πάνω σε μια μισοβουλισμένη λέμβο. Ήταν δηλαδή στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Ψηλά στην πλώρη ήταν δυο νεαροί που ήταν εν ζωή και αυτοί έδωσαν τις πληροφορίες ότι ήταν συνολικά γύρω στους 20. Πιθανόν να μην υπάρχουν άλλοι στη θάλασσα, χωρίς να το αποκλείουμε κιόλας».

Για το πολύνεκρο ναυάγιο στα νότια του νομού Λασιθίου εξέδωσε ανακοίνωση το Λιμενικό, σύμφωνα με την οποία, «τις απογευματινές ώρες χθες (6/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τον εντοπισμό μίας ημιβυθισμένης λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Στο σημείο μετέβησαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα σκάφος της δύναμης Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ απογειώθηκαν ένα ελικόπτερο (Ε/Π) SUPER PUMA και ένα αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Από το πλήρωμα του ΠΛΣ, περισυλλέγησαν 2 αλλοδαποί άνδρες και ανασύρθηκαν 17 σοροί (όλοι άνδρες) μέσα από τη λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας. Στη συνέχεια, οι 2 αλλοδαποί διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ οι 17 σοροί μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης».