Συναγερμός σήμανε στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ρεύμα προς Τρίκαλα, κοντά στην περιοχή του Λόγγου, όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις ιερείς εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τους τέσσερις κληρικούς στα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, τρεις από τους επιβαίνοντες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με την αφετηρία ή τον προορισμό του ταξιδιού τους, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.