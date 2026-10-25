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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στην περιοχή των Δικαστηρίων στη Μυτιλήνη, με θύμα έναν 48χρονο οδηγό δικύκλου.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Μικράς Ασίας, στον δρόμο από την Επάνω Σκάλα προς τα Δικαστήρια, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο συγκρούστηκε μετωπικά με τουριστικό βαν.

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Η σύγκρουση είχε τραγική κατάληξη για τον 48χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή είσοδο του δικύκλου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.