Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα που ευτυχώς δεν είχε σοβαρές συνέπειες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας στη Μυτιλήνη, κοντά στο κατάστημα Jumbo, όταν ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lesvosnews.net το όχημα βγήκε από τον δρόμο κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής να εξετάζεται ως πιθανή αιτία.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, αλλά και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Ευτυχώς, οι τρεις μαθητές και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών φαίνεται πως διαδραμάτισε το γεγονός ότι όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.