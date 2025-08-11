Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στη παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, όταν μία 60χρονη οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, κοντά στις τρύπες του Καραμανλή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 12:00 το μεσημέρι στη παραλιακή λεωφόρο, όταν ένας διερχόμενος μοτοσικλετιστής ενημέρωσε το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης πως ένα μαύρο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο γκρεμό, λίγο πριν βρεθεί στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, καθώς και στελέχη της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 60χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στη παραλιακή – Credits: Mesogianews.gr

Πηγή: mesogianews