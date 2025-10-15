Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού ενώ όλοι οι επιβάτες του αστικού λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Advertisement

Advertisement

Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. https://t.co/VL7xyL4ovM — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο καθώς έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.