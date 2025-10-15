Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού ενώ όλοι οι επιβάτες του αστικού λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Advertisement
Advertisement

Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο καθώς έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.