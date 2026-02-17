Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Δυτικής Αττικής, καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός τεσσάρων κλάδων εισόδου της Αττική Οδού λόγω εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες. Οι οδηγοί που θα χρησιμοποιούσαν τις εισόδους από Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργο και Αιγάλεω αναγκάζονται να εκτρέπουν τα οχήματά τους μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, προκειμένου να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας ή προς Λαμία και Αεροδρόμιο.

Κλειστή μέχρι την Κυριακή

Κλειστή θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή (22/2) η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο μέχρι και την Φυλή, καθώς συνεχίζονται οι έκτακτες εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», που έχει προκαλέσει από χθες Δευτέρα κυκλοφοριακό «χάος» στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Δευτέρα (16/2) στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι παρακάτω κόμβοι:

Μάνδρας (κόμβος 1).



Μαγούλας (κόμβος 2).



Ασπρόπυργου (κόμβος 4).



Αιγάλεω (κόμβος 5).



Την ίδια στιγμή, η Τροχαία έχει προτείνει ήδη προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έκτακτα έργα συντήρησης στην σήραγγα. Ειδικότερα η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς τις εξής διαδρομές:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.



Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)



Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).



Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.