Νέες λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα της Κομοτηνής προς την Ξάνθη.

Περίπου 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου, φορτηγό που οδηγούσε ένας Βούλγαρος υπήκοος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ομογενής από τη Βόρεια Ήπειρο και σε αυτό επέβαιναν συνολικά 4 άτομα.

Από τη σφοδρότατη σύγκρουση ξέσπασε πυρκαγιά και μέσα σε λίγα λεπτά απανθρακώθηκε τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου όσο και δύο ακόμα άτομα. Η τέταρτη επιβάτιδα του οχήματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του φορτηγού – Συγγενείς οι επιβάτες στα δύο αυτοκίνητα

Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ ο συνοδηγός του, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Από τη σφοδρή σύγκρουση ακολούθησε καραμπόλα, καθώς το πρώτο αυτοκίνητο χτύπησε ένα δεύτερο, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιβάτες στα δύο αυτοκίνητα ήταν συγγενείς μεταξύ τους. Στο δεύτερο αυτοκίνητο, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εντός φέρεται πως κατάγονται από την Ήπειρο και είχαν επισκεφθεί τον Έβρο για κάποιο γάμο.

Οι νεκροί είναι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, ωστόσο διέμεναν μόνιμα στη χώρα μας. Οι επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Όσον αφορά τα σενάρια που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο, αποδείχθηκε ότι τα δύο οχήματα δεν είχαν καμία ευθύνη, καθώς περίμεναν στην ουρά των διοδίων.

