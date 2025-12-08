Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 36χρονος οδηγός οχήματος -χωρίς δίπλωμα- αφού συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 71χρονος άνδρας, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος ενώ ο μοτοσυκλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Μάλιστα, το όχημα που οδηγούσε ο 36χρονος εντοπίστηκε στο Σέλερο, μετά από νέο τροχαίο με πρόσκρουση σε μάντρα ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν νεκρός ο συνοδηγός και αδελφός του οδηγού.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενώ η Αστυνομία σχημάτισε τη δικογραφία και πραγματοποιεί την προανάκριση για το δυστύχημα που έχει προκαλέσει σοκ στην Ξάνθη.

Αναλυτικά, η ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει: «Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης-Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».