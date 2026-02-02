Το πρωί της Κυριακής, ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σχεδόν στο κέντρο της Ξάνθης, όταν απορριμματοφόρο του Δήμου Ξάνθης, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, βούλιαξε σε τρύπα στο οδόστρωμα.

Το συμβάν έγινε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, στο ύψος του Αγίου Ελευθερίου, λίγο πριν το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης. Σύμφωνα με πληροφορίες του xanthinews οι πρόσφατες εργασίες στην περιοχή σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται να συνέβαλαν στην καθίζηση του δρόμου.

Advertisement

Advertisement

Ο δρόμος έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ ο οδηγός και οι υπάλληλοι του Δήμου ανέμεναν την άφιξη βοήθειας για να απομακρυνθεί το όχημα από την τρύπα. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανένας.

Τελικά με την συνδρομή του Στρατού με ένα γερανοφόρο όχημα κατάφεραν και ανασύρανε από την μεγάλη τρύπα το απορριμματοφόρο. Ο δρόμος θα παραμένει κλειστός μέχρι να αποκατασταθεί η καθίζηση του οδοστρώματος.