Συγκλονίζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τους 3 νεκρούς από το τραγικό ατύχημα την περασμένη Δευτέρα στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Νικόλαο Κιφνίδη, ο οποίος διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή, όλοι οι επιβαίνοντες είχαν σοβαρά χτυπήματα, όμως όπως τονίζει ο ιατροδικαστής δεν πρόλαβαν να καταλήξουν από αυτά, αλλά από την φωτιά. Ειδικότερα, αναφέρει πως οι τραυματισμοί τους προκάλεσαν άμεση απώλεια αισθήσεων, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσουν πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής και οι τρεις σοροί έφεραν βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, πολλαπλά κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, ενώ ο οδηγός έφερε και ρωγμώδες κάταγμα στη βάση του κρανίου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πρόσκρουση να έγινε ακριβώς στο ρεζερβουάρ του φορτηγού, προκαλώντας την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες.

Τραγωδία στην Εγνατία: Φώναζαν «βοήθεια, σώστε μας»



Όπως έγραψε το dikastiko.gr τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία όταν φορτηγό έπεσε σε δύο ΙΧ με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει».

Εξηγώντας τι συνέβη, είπε, επίσης, ότι «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε φωτιά και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή».

Σημειώνεται ότι, στον οδηγό της νταλίκας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια.