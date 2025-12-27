Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται ο 22χρονος Άγγελος μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στο Πικέρμι, όταν ένας ασυνείδητος οδηγός τον έριξε από την μοτοσικλέτα και στην συνέχεια τον εγκατέλειψε ενώ ήταν τραυματισμένος στο οδόστρωμα.

«Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα μπαμ και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω», αναφέρει ο 22χρονος. Εκείνος, όπως περιγράφει, ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά το ατύχημα ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα και το πρόσωπό του έχει παραμορφωθεί.

«Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου ειναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου», τονίζει ο 22χρονος Άγγελος.

Την ίδια στιγμή, ο νεαρός απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να καταθέσει στις αρχές, προκειμένου να εντοπιστεί ο ασυνείδητος οδηγός που τον εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένο.. «Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της, να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», περιγράφει.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την Τροχαία να έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής αλλά και μαρτυρίες.