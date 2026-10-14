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Η γυναίκα που φρόντιζε το ζώο κατήγγειλε ότι η εξαφάνιση και ο θάνατός του οφείλονται σε συγκεκριμένα άτομα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες συγκεντρώνουν μαρτυρίες και στοιχεία για το περιστατικό.

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Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της προβατίνας «Πόπη» στον Τύρναβο, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 6 Οκτωβρίου. Το ζώο, που είχε βρεθεί σε πολύ μικρή ηλικία το 2022 και είχε υιοθετηθεί από φιλόζωους, εντοπίστηκε τελικά νεκρό, σύμφωνα με ανάρτηση της γυναίκας που είχε αναλάβει τη φροντίδα του.

Η Άννα Ξενοπούλου, η οποία είχε περιθάλψει και μεγαλώσει την Πόπη από τότε που ήταν μωρό, γνωστοποίησε ότι η προβατίνα βρέθηκε νεκρή «σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο».

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Στην ίδια ανάρτηση, η γυναίκα διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου του ζώου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«για όσους βιάστηκαν να βγάλουν πόρισμα… Όχι δεν ήταν Ρομά… δεν ήταν άτομα φτωχά που πεινούσαν… Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα με μορφωμένους γονείς που νομίζουν ότι η πόλη αυτή τους ανήκει».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της αστυνομίας και ότι υπάρχουν μαρτυρίες σχετικά με το περιστατικό.

«Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ακράδαντα στοιχεία μιας και η Πόπη μας βρέθηκε σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο!!!» καταλήγει στην ανάρτησή της.

Το συγκινητικό μήνυμα πριν από την τραγική κατάληξη

Λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστό ότι η Πόπη βρέθηκε νεκρή, η Άννα Ξενοπούλου είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η προβατίνα θα επέστρεφε στο σπίτι της.

Στην ανάρτησή της περιέγραφε την αγάπη που της είχαν δείξει οι άνθρωποι που τη μεγάλωσαν, αλλά και τη σχέση της με τα υπόλοιπα ζώα της οικογένειας.

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Η ανάρτηση για την προβατίνα Πόπη

«Σε περιμένουμε όλοι πίσω ..

Ο Δημήτρης η Αλεξάνδρα που σε μεγάλωσαν με τόση αγάπη…

Η φίλη σου η Μάρω και τα γαϊδουράκια μας…

Ο Αντωνάκης που κατά βάθος σε αγαπαει κι ας τον φοβάσαι…

Σε περιμένει το φαγητό σου,πάντα στο πιάτο γιατί ως μια καθώς πρέπει κυρία που είσαι δεν μπορείς να τρως από κάτω ..

Εδώ είμαστε όλοι κορίτσι μου και σε περιμένουμε…

Και ελπίζω πως εκείνοι που σε πήραν να βρεθεί μέσα τους μια στάλα ανθρωπιάς και για μια φορά στη ζωή τους να κάνουν το σωστό…

Σ αγαπάμε πολύ Ποπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας»

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