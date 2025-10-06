Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον πρώην σύντροφο της ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή, επιβάλλοντας ωστόσο αυστηρούς περιοριστικούς όρους: ο κατηγορούμενος απαγορεύεται να προσεγγίσει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ενώ του απαγορεύτηκε κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί της, με οποιοδήποτε μέσο.

Στη δικαστική αίθουσα παρευρέθηκε και η ίδια η Τζίνα Αλιμόνου, η οποία στην κατάθεσή της εξήγησε πώς εξελίχθηκε το περιστατικό:

«Μίλησα μαζί του γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου. Γι’ αυτό τον λόγο επικοινωνήσαμε. Μετά ήρθε να πάρει τα κλειδιά για να με βοηθήσει και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Με χτύπησε δύο φορές ελαφρά στο πρόσωπο αλλά δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει. Όταν όμως επέστρεψε στο σπίτι, μου πέταξε ένα βιβλίο και τότε κάλεσα την αστυνομία, απλώς για να του γίνει σύσταση – δεν ήθελα την ποινική του δίωξη».

Από την πλευρά του, ο 49χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν άσκησε βία και δεν είχε πρόθεση να την απειλήσει:

«Δεν την χτύπησα και δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί της. Για να μου άνοιξε την πόρτα, μάλλον δεν με θεωρεί επικίνδυνο. Δεν είχα κακή πρόθεση – είχαμε καλή σχέση. Έχω και προβλήματα υγείας», ανέφερε στην απολογία του.

Η Τζίνα Αλιμόνου δεν υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, ωστόσο, όπως προβλέπει ο νόμος, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα, γεγονός που οδήγησε στη διεξαγωγή της δίκης.

Το χρονικό του περιστατικού

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν η ηθοποιός κάλεσε την Άμεση Δράση καταγγέλλοντας ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της, μετέφεραν και τους δύο εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου κρατήθηκε και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, καθώς ενεργοποιήθηκε η αυτεπάγγελτη διαδικασία που προβλέπεται για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.