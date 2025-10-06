Νέες δηλώσεις έκανε η ηθοποιός και μοντέλο Τζίνα Αλιμόνου σχετικά με το περιστατικό που την έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τη σύλληψη του πρώην συντρόφου της με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για όσα συνέβησαν, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε δημοσιεύματα και φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10), γύρω στις 11, όταν στο σπίτι όπου διαμένει η Τζίνα Αλιμόνου ξέσπασε έντονος καβγάς με τον πρώην σύντροφό της. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο, ενώ λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο επεισόδιο.

Advertisement

Advertisement

Περίπου στις 7:30 το πρωί πραγματοποιήθηκε κλήση στην Άμεση Δράση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο οδήγησαν και τους δύο εμπλεκόμενους στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Αγίας Παρασκευής, όπου έδωσαν καταθέσεις για το τι είχε προηγηθεί.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και την ενημέρωση του εισαγγελέα, εκδόθηκε εντολή σύλληψης για τον πρώην σύντροφο της ηθοποιού.

Οι δηλώσεις της Τζίνας Αλιμόνου

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, η Τζίνα Αλιμόνου περιέγραψε τη δική της οπτική για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην συντρόφου της:

«Καταρχήν, δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου. Ήταν κάτι παλαιότερο. Απλώς ήταν μια έντονη στάση. Δεν με έχει χτυπήσει κανείς, δεν υπήρχε όπλο – γιατί διαβάζω και ακούω διάφορα. Απλώς ήθελα αυτός ο άνθρωπος να φύγει. Περνάει από εισαγγελέα γιατί εάν κάποιος σου προκαλέσει τρόμο, χωρίς να σου κάνει τίποτα, εάν καλέσεις την Αστυνομία πάει στο τμήμα της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν πάει στο αστυνομικό τμήμα για σύσταση πια – πάει εισαγγελέα αυτεπάγγελτα. Δεν με έχει χτυπήσει κανείς. Ήταν μια έντονη συζήτηση. Δεν έχω σχέση μαζί του, υπήρχε κάτι πολύ παλιά. Δεν έφευγε από το χώρο μου και αναγκάστηκα να καλέσω την Αστυνομία. Είχε δηλαδή μια επιμονή, ούτε όπλο είχε ούτε τίποτα. Δεν ήξερα ότι θα πάει αυτεπάγγελτα […]. Ήταν επίμονος, έξω από την οικία μου, αλλά δεν έφευγε και τρόμαξα. Νόμιζα ότι απλά θα του έκαναν μια σύσταση», ανέφερε.