Ο Κώστας Σόμμερ και η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν τελικά να προχωρήσουν σε πολιτικό γάμο, αποκαλύπτοντας στιγμές από την περίοδο που περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου αναφέρθηκε τόσο στην εγκυμοσύνη της Βαλεντίνης Παπαδάκη όσο και στην αντίδραση του ηθοποιού όταν έμαθε ότι, σε περίπτωση που δεν παντρεύονταν, το παιδί θα έπαιρνε το επώνυμο της μητέρας του.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη περιέγραψε αρχικά: «Ήμουν έγκυος. Ο Κώστας δεν έλεγε τίποτα για γάμο. Πέρναγαν οι μήνες. Του λέω κάποια στιγμή “να σε ρωτήσω κάτι; Γάμο θα κάνουμε ή όχι;” και μου λέει “θα δούμε ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε”. Και του απαντάω “καλά, εγώ θα γεννήσω σε λίγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά ξέρεις, το βραχιολάκι του μωρού θα γράφει Παπαδάκη”», με τον Κώστα Σόμμερ να σχολιάζει: «Έπαθα εγκεφαλικό».

Στη συνέχεια, η Βαλεντίνη Παπαδάκη πρόσθεσε: «Με την κοιλιά τούρλα με πήγε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Καθοδήγησα το να παντρευτούμε. Νομίζω ότι ο Κώστας δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση να ασχοληθούμε με τον γάμο, επειδή ερχόταν το παιδί».

Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 25 Αυγούστου 2021, στον Άλιμο, λίγο πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο γιος τους, Ιάσονας, γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 απέκτησαν και την κόρη τους, Σιμόνη.