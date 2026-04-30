Η Βάλια Χατζηθεοδώρου αναφέρθηκε σε μια εμπειρία απιστίας που είχε ζήσει στο παρελθόν, εξηγώντας ότι επέλεξε να συγχωρήσει πρώην σύντροφό της, όταν ανακάλυψε μηνύματα που αντάλλασσε με άλλη γυναίκα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θεωρεί πως είχε και η ίδια ένα μερίδιο ευθύνης για την απομάκρυνση στη σχέση τους.

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» στο YouTube, μίλησε ανοιχτά για προσωπικά βιώματα και προηγούμενες σχέσεις της.

Αρχικά, περιέγραψε το περιστατικό της απιστίας και τον τρόπο που το αντιμετώπισε, λέγοντας: «Έχω συγχωρήσει σύντροφό μου, όταν βρήκα μηνύματα που είχε ανταλλάξει. Δεν ευθυνόμουν για το ότι έστειλε τα μηνύματα, όμως αναγνωρίζω πως είχα κι εγώ συμβάλει στη φθορά της σχέσης, καθώς την είχα αφήσει να απομακρυνθεί. Δεν ήμουν καλά, με πλήγωσε πολύ, αλλά παρ’ όλα αυτά τον συγχώρησα. Ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόμουν απόλυτα, ίσως η μοναδική σχέση για την οποία θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, όμως τελικά διαψεύστηκα και ένιωσα τεράστια έκπληξη. Μετά από αυτό, η σχέση έφτασε στο τέλος της, ενώ εγώ είχα ήδη αποτραβηχτεί εδώ και καιρό».