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Μέσα από βίντεο που ανάρτησε από το Αστυνομικό Τμήμα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διαθέτει έγγραφα από το Δασαρχείο που αποδεικνύουν πως η κατοικία του δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.

Ο καλλιτέχνης επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιολογικά ζητήματα και καρκίνο, υποστηρίζοντας ότι η ηλικία και η κατάστασή του δεν επιτρέπουν τον εγκλεισμό του στη φυλακή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης αναμένεται να παρουσιάσει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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Βίντεο μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου κρατείται, ανάρτησε ο Βασίλης Παϊτέρης, αναφερόμενος στη δικαστική υπόθεση που τον αφορά, αλλά και στα προβλήματα υγείας που, όπως δηλώνει, αντιμετωπίζει.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το σπίτι του δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή. Παράλληλα, επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων καρκίνο και καρδιολογικά ζητήματα, τονίζοντας ότι η κατάστασή του και η ηλικία του δεν επιτρέπουν, όπως λέει, την εισαγωγή του στη φυλακή.

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Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη έπειτα από καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου, ο οποίος συνδεόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.

Στο βίντεο, αναφέρει ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αναμένεται να μεταβεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιάσει τα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του για το ακίνητο. Όπως λέει, διαθέτει βεβαίωση από το Δασαρχείο, σύμφωνα με την οποία η κατοικία του δεν βρίσκεται εντός δασικής έκτασης.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του αποδεικνύουν την αθωότητά του και ζητά να ληφθούν υπόψη στη δικαστική διαδικασία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βασίλης Παϊτέρης στο βίντεο:

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.

Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου».