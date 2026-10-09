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Ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος που σχετίζεται με οικονομικές οφειλές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Ο τραγουδιστής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχες εκκρεμότητες, καθώς είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 για χρέη προς το Δημόσιο.

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Η προηγούμενη υπόθεση και οι οφειλές

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της περιόδου εκείνης, σε βάρος του εκκρεμούσε πολυετής καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις.

Η υπόθεση αφορούσε την ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.



«Τα χρέη είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει επάνω στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000, κάπου εκεί, και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή» είχε πει, μετά την πρώτη του σύλληψη, στην εκπομπή «Πρωινό» ο τραγουδιστής.



Η πολυετής διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από αυτές.

Στο παρελθόν, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου, αντί να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η νέα σύλληψη επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Για την περαιτέρω εξέλιξή της αναμένονται οι αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.