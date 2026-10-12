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Ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος που σχετίζεται με οικονομικές οφειλές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Βασίλης Παϊτέρης: «Όσο μαύρος είμαι, τόσο άσπρα είναι τα χαρτιά μου»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στον ΑΝΤ1, ο κ. Παϊτέρης τόνισε πως «βγήκε η απόφαση να με κλείσουν στη φυλακή επειδή έφτιαξα ένα σπίτι που ήταν σε δασικό μέρος. Πήγα στο δασαρχείο και πήρα ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό.

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Με συλλάβανε, θα με κλείσουν φυλακή. Μου είχαν βγάλει 1250 ευρώ την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να τα πληρώσω». Ο ίδιος επεσήμανε ότι «δεν έχω κάνει τίποτα σε κανένα».

«Κάναμε δικαστήριο για δοσοποίηση που βγήκε 1650 ευρώ, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Πήρα δικηγόρο να τα κάνουμε πιο λίγα, 500 ευρώ, που παίρνω 400 σύνταξη γήρατος, δεν προλάβαμε. Πέρασε ένας μήνας, πέρασε δεύτερος και ήρθαν και με πήραν έξω από το σπίτι», συμπλήρωσε ο κ. Παϊτέρης.

«Πήγα να ανέβω τα σκαλιά και με πήραν. Ήρθαν τα παιδιά ΔΙΑΣ και μου είπαν “κύριε Παϊτέρη ακολουθήστε μας”. Και να πεις ότι είμαι άνθρωπος που κάνει το κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανένα. Τα χαρτιά μου όσο μαύρος είμαι τόσο άσπρα είναι» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το χρέος είναι 5 χρόνια φυλακή, 20.000-40.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα μου έβαλαν. Δεν έχω δύναμη να πληρώσω αυτά που μου λένε. Βλέπετε ότι παλεύω για αυτό τον λαό και θέλουν να με κλείσουν φυλακή».