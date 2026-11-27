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Η εταιρεία επιδιώκει έναν πολιτισμένο διάλογο για να συνεχιστεί η συνεργασία, ενώ διαψεύδονται οι φήμες περί μεταγραφής του καλλιτέχνη σε άλλη δισκογραφική εταιρεία.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη πρεμιέρα του τραγουδιστή στο κέντρο VOX για τις 11 Δεκεμβρίου παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω πιθανών προβλημάτων αδειοδότησης του χώρου.

Τέλος, αναφέρεται ότι ένας ακόμη σημαντικός καλλιτέχνης της Panik Records σχεδιάζει την αποχώρησή του από την εταιρεία το επόμενο διάστημα.

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Πολλή συζήτηση γίνεται τις τελευταίες ώρες για τον Χρήστο Μάστορα και την ξαφνική απόφασή του να σπάσει το συμβόλαιό του με τη δισκογραφική εταιρεία Panik Records έναν χρόνο πριν από τη λήξη του. Ο τραγουδιστής μαζί με το συγκρότημά του Μέλιsses, που παραμένει ανενεργό δισκογραφικά εδώ και καιρό.

Η τελευταία κυκλοφορία του Χρήστου Μάστορα με την ετικέτα της Panik είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο με το τραγούδι «Μαργαρίτα», που θα ήταν προπομπός του νέου άλμπουμ με παραγωγό τον Γιώργο Κυβέλο.

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Όλο το φθινόπωρο η εταιρεία, που δεν έχει το management του καλλιτέχνη, περίμενε τα νέα του τραγούδια ενόψει των εμφανίσεών του στο VOX του ομίλου Μαροσούλη- Κοταρίδη, για το οποίο όμως ακούγεται έντονα ότι αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα αδειοδότησης με το γειτονικό NOX, που μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα λειτουργήσει αυτό το τριήμερο.

Αν και η πρεμιέρα του Χρήστου Μάστορα στο VOX είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η αφίσα του έξω από το club. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η Ήβη Αδάμου.

Η αντίδραση της Panik μετά την επιστολή του Χρήστου Μάστορα

Πηγή από την Panik Records αναφέρει στη HuffPost, ότι η εταιρεία δεν θα δεχτεί να αποδεσμεύσει τον Χρήστο Μάστορα, παρόλα αυτά «είναι ανοιχτή σε έναν πολιτισμένο διάλογο» ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεργασία που αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Τονίζουν επίσης πως δεν έχουν λάβει «εξώδικο» αλλά «επιστολή» αφού το έγγραφο δεν επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή.

Παρά το γεγονός ότι το «Πρωινό» ανέφερε ότι το συγκρότημα του Χρήστου Μάστορα θα ενταχθεί στο δυναμικό της MINOS EMI, η πληροφορία προς το παρόν διαψεύδεται, αφού ο καλλιτέχνης δεν έχει κάνει επίσημες επαφές με τη δισκογραφική εταιρεία της οικογένειας Μάτσα, ενώ άλλοι δεν αποκλείουν την επαγγελματική του επανασύνδεση με την Άννα Μαρία Αντίππα που ηγείται της Sony Music και διαθέτει τον παλιότερο κατάλογο του συγκροτήματος από την Cobalt Music.

Τα live του The Voice θα ολοληρωθούν τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, μετά τον Χρήστο Μάστορα υπάρχει άλλο ένα -ακόμα πιο μεγάλο- όνομα της δισκογραφίας, που σκοπεύει να αποχωρήσει από την Panik το επόμενο διάστημα, αφού όμως εκπληρώσει όλες τις τυπικές του υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία του Πάρη Κασιδόκωστα και του Γιώργου Αρσενάκου.

Όσο για την προσωπική ζωή του Χρήστου Μάστορα, άνθρωποι από το περιβάλλον του 40χρονου καλλιτέχνη ισχυρίζονται πως το άδοξο τέλος της σχέσης του με τη Γαρυφαλιά Καληφώνη του έχει στοιχίσει πολύ (όπως του είχε στοιχίσει και η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη) και πως το τελευταίο διάστημα έχει κλειστεί στον εαυτό του. «Ευτυχώς παίρνει χαρά από το The Voice το οποίο φέτος θα έχει διπλάσια διάρκεια από τις προηγούμενες σεζόν» αναφέρουν χαρακτηριστικά.