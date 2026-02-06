Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ανοίγει η Άννα Βίσση. Μετά τη δημιουργία της εταιρείας D&A productions με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα, η Ελληνίδα σταρ αποφάσισε να αποχωρήσει από το Hotel Ermou και να διακόψει τη συνεργασία της με τον επιχειρηματία, Γιάννη Μωράκη, αφού από την επόμενη σεζόν μετακομίζει λίγο πιο κάτω στην όδο Πειραιώς, στο κτίριο που στέγαζε τον «Αθηνών Αρένα» του Γιάννη Παπαθεοχάρη, που έχει περάσει πλέον στα χέρια του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Η Άννα Βίσση, όπως είναι γνωστό ετοιμάζει εκεί ένα show- υπερπαραγωγή για τα εγχώρια δεδομένα, ενώ ο ίδιος χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους καλλιτέχνες του εξωτερικού.

Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη μεγάλη απόφαση που έχει πάρει η Άννα Βίσση. Αν και η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής από την εκπομπή Buongiorno, η αλήθεια ότι την είχε ανακοινώσει εδώ και λίγους μήνες στους συνεργάτες της.

Το «χρυσό» label της Άννας Βίσση παραμένει στον ιστότοπο της Panik.

Η Ελληνίδα σταρ έχει ήδη αποχωρήσει από το label «Panik Gold» που είχε δημιουργηθεί ειδικά για εκείνη στην Panik Records από τον Γιώργο Αρσενάκο και τον Πάρη Κασιδόκωστα, και πλέον έχει ιδρύσει το δικό της label στην εταιρεία D&A (Δήμητρα & Άννα).

Η Άννα Βίσση με τον συνιδρυτή της Panik Γιώργο Αρσενάκο στα 5α γενέθλια της εταιρείας, το 2016.

Στην πραγματικότητα, η Άννα Βίσση και η Panik Records, δεν παίρνουν «διαζύγιο», καθώς η δισκογραφική εταιρεία διατηρεί προς το παρόν τα δικαιώματα διανομής των τραγουδιών της, αλλά δεν έχει πλέον το management της και δεν χρηματοδοτεί τις παραγωγές της (προφανώς και ελαχιστοποιείται το μερίδιο από τα κέρδη). «Η απόφασή της, προφανώς δεν χαροποίησε τους, πρώην πλέον, συνεργάτες της, αντιμετωπίστηκε όμως με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, γιατί ουσιαστικά το περίμεναν ότι θα συμβεί» αναφέρουν οι πληροφορίες της HuffPost.

Εξάλλου τα τελευταία κλιπ της Άννας Βίσση, που είχαν αρκετά πιο υψηλό κόστος, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αντίστοιχες παραγωγές του εξωτερικού, είχαν τη σφραγίδα της νέας της εταρείας.

Στο δυναμικό της Panik παραμένει εξάλλου ο πιο στενός συνεργάτης της Άννας Βίσση, Νίκος Καρβέλας, ο οποίος θα συνεχίσει να υπογράφει τις επιτυχίες της.