Πρωτοχρονιά σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του πλανήτη έκανε η Σοφία Καρβέλα μαζί με την Δήμητρα Κούστα-Μέρμηγκα, το Amanpuri στο Πουκέτ της Ταϋλάνδης. Η 42χρονη κόρη της Άννας Βίσση και η 33χρονη σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, έχουν έρθει πιο κοντά τον τελευταίο καιρό, αφού η 68χρονη τραγουδίστρια κάνει πολύ στενή παρέα- μάλιστα η Δήμητρα Κούστα όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, επισκέπτεται κάθε εβδομάδα το Hotel Ermou όπου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της Άννα Βίσση.

Η Σοφία Καρβελα ξεκίνησε με τον πιο ιδανικό τρόπο τη νέα χρονιά χάρη στη Δήμητρα Κούστα.

«Η Δήμητρα είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος με έντονη ενσυναίσθηση» αποκαλύπτει άνθρωπος από το στενό της περιβάλλον. «Με την Άννα έδεσαν πολύ γρήγορα, ανακάλυψαν πολλά κοινά, ένα από αυτά ήταν η ειλικρίνεια και η ευθύτητα που χαρακτηρίζουν και τις δύο. Επίσης τις ένωσε η μεγάλη τους αγάπη για τα ταξίδια».

Η Σοφία Καρβέλα στο πολυτελές πριβέ resort Amanpuri.

Εξάλλου δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Σοφία Καρβέλα είχε βρεθεί ξανά με τη Δήμητρα Κούστα στη Νέα Υόρκη, με αφορμή το μεγάλο πάρτι που είχε διοργανώσει ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας, στο οποίο τραγούδησε η Άννα Βίσση.

Λίγους μήνες πριν, και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, η Σοφία Καρβέλα είχε ταξιδέψει στο Κάπρι για το φαντασμαγορικό τριήμερο πάρτι της βάφτισης του μικρότερου γιου του Γιάννη Κούστα με νονά τη διάσημη μητέρα της όπου τραγούδησε ο Έλτον Τζον. «Μια στενή φιλία έγινε πλέον σχέση οικογενειακή» συμπληρώνει η ίδια πηγή. «Η Άννα και η Σοφία λατρεύουν το Γιάννη τζούνιορ».