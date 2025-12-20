Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά έζησε η Άννα Βίσση, η οποία γιόρτασε επί σκηνής τα 68α γενέθλιά της το βράδυ της Παρασκευής (19/12), δεχόμενη μια απρόσμενη και συγκινητική έκπληξη από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ερμήνευε τα αγαπημένα της τραγούδια στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες της, όταν η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή μαζί με τους δύο γιους της, Νίκο και Νέστορα. Οι τρεις τους κρατούσαν μια εντυπωσιακή τούρτα, διακοσμημένη με τριαντάφυλλα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στην Άννα Βίσση.

Advertisement

Advertisement

Η αντίδραση της τραγουδίστριας ήταν άμεση και αυθόρμητη, με το κοινό να συμμετέχει στη συγκινητική στιγμή, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια ξεχωριστή γιορτή. Μάλιστα, η Άννα Βίσση δεν έχασε το χιούμορ της και τραγούδησε το δικό της «Χρόνια Πολλά», προσαρμόζοντας τους στίχους με χαμόγελο: «Χρόνια πολλά και ας πεθαίνω που δεν θα φάω την τούρτα».