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Η απόφαση προέκυψε έπειτα από συσσωρευμένες διαφωνίες και παράπονα που κλόνισαν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα.

Η κίνηση του συγκροτήματος αιφνιδίασε τη δισκογραφική εταιρεία, η οποία θεωρούσε ότι η επαγγελματική τους σχέση εξελισσόταν ομαλά χωρίς προβλήματα.

Παρά την επιθυμία αποχώρησης, το συμβόλαιο παραμένει σε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο, ενώ το συγκρότημα φέρεται να έχει δεχθεί νέα οικονομικά συμφέρουσα πρόταση.

Οι δύο πλευρές αναζητούν συμβιβαστική λύση, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την οριστική διακοπή της συνεργασίας τους.

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Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική τους πορεία φαίνεται πως κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και οι ΜΕΛΙSSES, καθώς πληροφορίες θέλουν το δημοφιλές συγκρότημα να βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης από την Panik Records, με την οποία συνεργάζεται για περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα μέλη του συγκροτήματος απέστειλαν εξώδικο στη δισκογραφική εταιρεία στις αρχές της εβδομάδας, εκφράζοντας επίσημα την πρόθεσή τους να διακόψουν την επαγγελματική τους σχέση και παραθέτοντας τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

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Οι διαφωνίες που οδήγησαν στη ρήξη

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να αποτελεί το αποτέλεσμα μιας περιόδου κατά την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν αρχίσει να δοκιμάζονται καθώς το τελευταίο διάστημα είχαν συσσωρευτεί διαφωνίες, παράπονα και εκκρεμότητες που δεν κατάφεραν να επιλυθούν με αποτέλσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσαρέσκειας και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη.

Η έκπληξη της Panik Records

Η αποστολή του εξωδίκου φέρεται να αιφνιδίασε τους ανθρώπους της Panik Records, οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της δυσαρέσκειας που υπήρχε από την πλευρά του συγκροτήματος καθώς θεωρούσαν ότι η συνεργασία εξελισσόταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σχολιάστρια πρωινής εκπομπής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ένταση της συγκεκριμένης διαμάχης φέρεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που είχε σημειωθεί στο παρελθόν μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση».

Το συμβόλαιο που παραμένει σε ισχύ και η νέα οικονομική πρόταση

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Παρά την πρόθεση του συγκροτήματος να αποχωρήσει, η διαδικασία δεν αναμένεται να είναι απλή καθώς η συμφωνία των ΜΕΛΙSSES με την Panik Records φέρεται να έχει ακόμη έναν χρόνο ισχύος, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια αποδέσμευσης.

Η δισκογραφική εταιρεία αναμένεται να επιδιώξει τη διατήρηση της συνεργασίας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει το συμβόλαιο αν και πληροφορίες θέλουν το συγκρότημα να έχει δεχθεί νέα πρόταση συνεργασίας, η οποία είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση ή εάν η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για οριστική διακοπή της συνεργασίας.

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