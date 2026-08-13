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Η ίδια χαρακτήρισε τις αναφορές στην προσωπική της ζωή προσβλητικές και αναληθείς, κατακρίνοντας τις πρακτικές αναπαραγωγής περιεχομένου για την προσέλκυση διαδικτυακών κλικ.

Για την προστασία της προσωπικότητάς της και την αποκατάσταση της αλήθειας, η Μελίνα Νικολαΐδη έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

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Η Μελίνα Νικολαΐδη αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στα δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, περιέχουν αναληθείς και προσβλητικές αναφορές για την προσωπική της ζωή.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαϊδη έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που την παρουσίαζαν ως τρίτο πρόσωπο στη σχέση του Χρήστου Μάστορα με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Από την πλευρά του τραγουδιστή, οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν διαψευστεί μέσω του περιβάλλοντός του.

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Τώρα, η Μελίνα Νικολαΐδη παίρνει θέση μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να επιτρέψει τη δημόσια προσβολή της και γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη. Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια κάνει λόγο για δημοσιεύματα και τίτλους που, όπως υποστηρίζει, είναι «εντελώς αναληθείς» και παρουσιάζουν ως πραγματικά γεγονότα περιστατικά που δεν συνέβησαν ποτέ.

«Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών», σημειώνει.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, αναπαράγεται συγκεκριμένο περιεχόμενο με μοναδικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων clicks.

«Δεν θεωρώ δημοσιογραφία τη συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks», υπογραμμίζει.

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Η Μελίνα Νικολαΐδη αποκαλύπτει μάλιστα ότι για συγκεκριμένα δημοσιεύματα έχει ήδη κινηθεί νομικά, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της αλήθειας και την προστασία της προσωπικότητάς της.

Κλείνοντας, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να ζει τη ζωή της χωρίς να επιτρέπει σε δημοσιεύματα και φήμες να καθορίζουν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνη.

«Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα», καταλήγει.

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