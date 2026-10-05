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Ο καλλιτέχνης δήλωσε συναισθηματικά μετέωρος και δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια, η οποία επηρέασε και τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Voice.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη φιλία έντεκα ετών που τους συνέδεε, επισημαίνοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του εκλιπόντος και τη σημαντική επιρροή του στην προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Τέλος, τόνισε ότι η διαχείριση του πένθους αποτελεί μια προσωπική διαδικασία, ενώ θυμήθηκε με συγκίνηση την τελευταία τους κοινή συνάντηση.

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Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για την απώλεια του καλού του φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι αισθάνεται «συναισθηματικά μετέωρος», καθώς δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμη τον απρόσμενο θάνατό του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ο τραγουδιστής έκανε λόγο για «έναν διαφορετικό κύκλο στο The Voice, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ». Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι».

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Όσα δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα στην καρέκλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα. Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο ας πούμε αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το ήταν», συνέχισε.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε επίσης την τελευταία του συνάντηση με τον συνάδελφο, ενάμιση περίπου μήνα πριν τον θάνατό του. «Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό και περάσαμε μια μαγική βραδιά και ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος. Και μετά από ενάμιση μήνα έμαθα αυτό που έμαθαν όλοι», σημείωσε.

Περιγράφοντας την εικόνα που έχει κρατήσει από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ανέφερε: «Αυτό που έχω να θυμάμαι είναι ότι σε διάβαζε. Δεν μπορούσες να του πεις ψέματα. Εγώ πάντα του έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτός πάντα μου έλεγε “Σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι”. Δηλαδή το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει».

Αναφορικά με τη διαχείριση του πένθους, είπε: «Είναι πραγματικά πολύ περίεργο το πώς κρίνεται ένας άνθρωπος για τον τρόπο που επιλέγει η ψυχή του να πενθήσει. Όταν το πρωτάκουσα, με έπιασαν τα κλάματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν πιο κοντά απ’ ότι ήταν ο κολλητός του φίλος, η κολλητή του φίλη».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως γνωρίζονταν από τα πρώτα βήματα της δικής του καλλιτεχνικής διαδρομής.

«Μας συνέδεε μία φιλία 11 ετών. Τον γνώριζα από τις αρχές της δικής μου πορείας. Πάντα θα πήγαινα στα καμαρίνια να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε», ανέφερε.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν αντιμετώπισε τη γνωριμία τους ως μια ευκαιρία για προσωπικό όφελος, αλλά ως μια σχέση από την οποία είχε πολλά να κερδίσει σε ανθρώπινο και καλλιτεχνικό επίπεδο.

«Δεν είδα ποτέ τη γνωριμία μας ως κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω κάτι, αλλά κυρίως να μάθω. Και μόνο η στάση του στα πράγματα, η αυθεντικότητά του στην τέχνη του ήταν ένα τρομερό μάθημα. Το να είμαι δίπλα του ήταν φοβερό μάθημα χωρίς να αισθάνομαι ότι γίνεται μάθημα», εξήγησε.