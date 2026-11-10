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Η ίδια δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συζητήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η influencer τόνισε πως θα τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα στο μέλλον, όταν αισθανθεί πιο άνετα να το κάνει.

Παράλληλα, απέδωσε την τρέχουσα ηρεμία της στην πολύχρονη ενασχόλησή της με την ψυχοθεραπεία και την προσωπική της ανάπτυξη.

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«Δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα, δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου», ανέφερε η influencer και επιχειρηματίας

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μετά τα δημοσιεύματα και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και θέλουν το ζευγάρι να έχει χωρίσει.

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Η influencer και επιχειρηματίας δέχτηκε σχετικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους τηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι συμβαίνει στην προσωπική της ζωή.

Αρχικά, εξήγησε πως δεν θεωρεί κατάλληλη τη στιγμή για να συζητήσει δημόσια ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα ήθελε να τοποθετηθεί όταν αισθανθεί πιο άνετα.

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει. Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως.

Καταλαβαίνω το λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ευθέως τις πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει αναλυτικότερα για το θέμα στο μέλλον.

Η αναφορά της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στην ψυχοθεραπεία

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η influencer αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με την προσωπική της ανάπτυξη έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πλέον τις καταστάσεις.

Όπως είπε, έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στην ψυχοθεραπεία, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, εξηγεί και την ηρεμία που εκπέμπει αυτή την περίοδο.

«Έχω κάνει πάρα πολύ ψυχοθεραπεία, άρα αυτό το διάστημα έτσι έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε για αυτό με βλέπετε πολύ ήρεμη ή έχει έρθει… άλλη προσωπικότητά μου», πρόσθεσε.