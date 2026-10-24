Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μάκης Μάτσας και Στέλιος Καζαντζίδης ήταν τα κεντρικά πρόσωπα σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες, θυελλώδεις και ιστορικές κόντρες στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Παρά τη βαθιά καλλιτεχνική εκτίμηση, η συνεργασία τους σημαδεύτηκε από μια πολυετή δικαστική και προσωπική διαμάχη που κράτησε τον σπουδαίο τραγουδιστή μακριά από τα στούντιο ηχογράφησης για περίπου μία δεκαετία.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπούσε τότε ο Μάκης Μάτσας, το οποίο περιείχε εξαιρετικά δεσμευτικούς όρους για τον καλλιτέχνη (τα λεγόμενα «χρυσά δεσμά»). Ο τραγουδιστής ένιωθε εγκλωβισμένος και θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης, υποστηρίζοντας ότι τα ποσοστά του ήταν άδικα. Η διαμάχη λύθηκε τελικά με νομοθετική/πολιτική παρέμβαση και τη μεσολάβηση τρίτων το 1987.

Advertisement

Advertisement

Το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου του 2026, ο Μάκης Μάτσας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 και θυμήθηκε εκείνη την ταραγμένη περίοδο. «Δεν έχω δει κάποιον “Καζαντζίδη” δεύτερο. Ταλαιπωρήθηκα με τον Καζαντζίδη, αλλά του τα συγχωρώ όλα γιατί, όταν ήταν στα τελευταία του, ρωτούσε τη γυναίκα του: “Ο Μάκης τηλεφώνησε; Ρώτησε να δει τι κάνω;”. Με σκεφτόταν δηλαδή. Αυτό με συγκίνησε και του τα συγχώρησα όλα».

«Δεν του κρατάω καμία κακία διότι πιστεύω ότι, κατά βάθος, δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Ήταν καλός αλλά περίεργος σαν άνθρωπος» είπε ο Μάκης Μάτσας στη Δέσποινα Τσόκου, στο νέο πρωινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1.

«Μου λείπουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο είχα συνδεθεί και φιλικά παρότι απέφευγα να διατηρώ φιλίες με καλλιτέχνες. Ορισμένοι, ακόμη, με λένε “κύριε Μάτσα”. Μετά από 60 χρόνια, καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Μάτσας