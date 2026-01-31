Μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο έχει γνωρίσει ένα βίντεο στο οποίο η Πέγκυ Ζήνα ερμηνεύει το τραγούδι «Ματώνω» και ταυτόχρονα μεταμορφώνεται στην Αμαλία από τη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε».
Το βίντεο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok η make-up artist της τραγουδίστριας και δείχνει την Πέγκυ Ζήνα να αναπαριστά, μέσα στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, την εμβληματική σκηνή της σειράς, την οποία είχε υποδυθεί η Ζέτα Μακρυπούλια. Η ανάρτηση συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με τους χρήστες να ξεχωρίζουν και να σχολιάζουν το χιούμορ της τραγουδίστριας.