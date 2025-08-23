«Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου δολοφόνου της 36χρονης γυναίκας του και μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, αναφέρει ο «Ταχυδρόμος». Δίχως ίχνος μεταμέλειας , ο στυγερός δολοφόνος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου από αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο δολοφόνος δεν προέβαλε αντίσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε από την πολυκατοικία μετά τις θανάσιμες μαχαιριές στη γυναίκα του. Είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι σε οικόπεδο εγκαταλελειμμένο, στην οδό Ευρυπίδου στον Βόλο, και σε απόσταση αναπνοής από την πολυκατοικία σε διαμέρισμα της οποίας παραμένουν σε καθεστώς θρήνου και σοκ τα τέσσερα παιδιά του, εντοπίστηκε το απόγευμα και συνελήφθη ο 40χρονος συζυγοκτόνος της 36χρονης.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ertnews φαίνεται ο δράστης την ώρα που τον εντοπίζουν και τον συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί.