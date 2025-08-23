Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους στον Βόλο.

Μόλις διακόσια μέτρα μακριά από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά, στην είσοδο τής οποίας σκότωσε με ένα αιχμηρό εργαλείο ψησταριάς τη σύζυγό του, εντόπισαν οι αστυνομικοί τον 40χρονο συζυγοκτόνο και του πέρασαν χειροπέδες, νωρίς το απόγευμα τού Σαββάτου.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος κρυβόταν σε ένα παλιό πάρκινγκ, μέσα σε χόρτα, χωρίς να ξέρουν σε αυτό το στάδιο τής έρευνας οι αστυνομικοί, εάν παρέμεινε εκεί από τη στιγμή της δολοφονίας, το πρωί της Παρασκευής, ή επέστρεψε εκεί με την ελπίδα ότι δεν θα ψάξουν ξανά την περιοχή.

Ο 40χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με την 36χρονη σύζυγό του, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου έμεναν από το χειμώνα, μπροστά στα μάτια των τριών ανηλίκων παιδιών τους. Η 36χρονη έτρεξε να φύγει, αλλά ο σύζυγος την ακολούθησε και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με το εργαλείο στον λαιμό και τον θώρακα, στην είσοδο τής πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Ένα από τα παιδιά της οικογένειας, μάλιστα, ήταν εκείνο που κάλεσε την αστυνομία και είπε “ελάτε γρήγορα, ο μπαμπάς μαχαίρωσε τη μαμά”.

Ο συζυγοκτόνος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, αλλά ποτέ για ενδοοικογενειακή βία.