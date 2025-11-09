Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου. Η διαδικασία των απολογιών πραγματοποιήθηκε εκτάκτως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, αντί της Δευτέρας που είχε αρχικά οριστεί, για λόγους ασφαλείας. Οι απολογίες έλαβαν χώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των συνηγόρων τους.

Τα τρία αδέλφια επρόκειτο να δώσουν τις απολογίες τους τη Δευτέρα (10/11), όπως και δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη: ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ένας συγγενής τους 48 ετών. Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύστηκε και το πρωί της Κυριακής η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου τελικά πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των τριών αδελφών. Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου είχε εκραγεί ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο καθώς και τον μικρότερο της οικογένειας, τον 19χρονο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα – Αναζητούνται τα όπλα

Η αστυνομική έρευνα στην περιοχή συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και την ταυτοποίηση της εμπλοκής των υπολοίπων μελών της οικογένειας. Πηγές αναφέρουν ότι δύο άτομα φέρεται να έχουν διαφύγει προς τον Ψηλορείτη μετά το περιστατικό, ενώ άλλα μέλη που ήταν παρόντα αναζητούνται κυρίως για κατάθεση αλλά και για τη δική τους προστασία.

Την ίδια ώρα, στο χωριό τελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χωρίς την παρουσία των οικογενειών που εμπλέκονται στο περιστατικό. Ο ιερέας κάλεσε την κοινότητα σε ψυχραιμία και σύνεση. Από τη Δευτέρα αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν διασκορπισμένες για την πρόληψη νέων εντάσεων.

