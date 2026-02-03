Αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσσαράς εντόπισαν το πρωί της Τρίτης (3/2) βαρύ οπλισμό και εκρηκτικά υλικά σε εγκαταλελειμμένο μαντρί, λίγο έξω από τα Βορίζια, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους και που αποδείχθηκαν απόλυτα αξιόπιστες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του cretalive, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πολεμικό όπλο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος, ένα δίκαννο κυνηγετικό και έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού, τα οποία βρίσκονταν εξωτερικά του ποιμνιοστασίου σε πέτρινη περίφραξη.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται λίγους μήνες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ενώ υπενθυμίζεται ότι προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό της 1ης Νοεμβρίου, όπου έχασε την ζωή του ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση, έχει ως στόχο να συμπληρώσει το παζλ της δολοφονίας, αλλά και της έκρηξης που προηγήθηκε το προηγούμενο βράδυ και που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την αιματοχυσία που ακολούθησε στο χωριό. Πλέον, τα στελέχη της υπηρεσίας αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τον βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στο ποιμνιοστάσιο.

Πηγή: Cretalive.gr