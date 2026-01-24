H αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού.

Συνελήφθησαν οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα, πάλι, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ήταν το ένα από τα δύο θύματα της συμπλοκής που συγκλόνισε τα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου 2025 όταν το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Η μήνυση στην οικογένεια Καργάκη έρχεται λίγες μέρες μετά την δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας Φραγκιαδάκη σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν το ιατροδικαστικό πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου της.

Με την παρέμβασή τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Η. Πόντας και Γεωργία Δ. Καζά, χαρακτηρίζουν ως «τουλάχιστον παραπλανητική» τη διακίνηση πληροφοριών που εστιάζουν σε μεμονωμένα ιατροδικαστικά ευρήματα χωρίς τη συνεκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού.

Η πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη τονίζει ότι η προσπάθεια εξαγωγής βιαστικών συμπερασμάτων πριν η Δικαιοσύνη αποφανθεί, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη και προσβάλλει τη μνήμη της θανούσας, ενώ επιτείνει τον πόνο των οικείων της.

Το επίμαχο πόρισμα και η «φορά» της σφαίρας

Η αντίδραση των δικηγόρων πυροδοτήθηκε από δημοσιεύματα που επικαλούνται το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος της 56χρονης προήλθε από διαμπερή βολή πολεμικού τυφεκίου (τύπου Καλάσνικοφ) με φορά «από κάτω προς τα πάνω».

Ενώ η πλευρά της οικογένειας Καργάκη (της οποίας μέλος είναι προφυλακισμένο ως βασικός ύποπτος) χρησιμοποιεί αυτό το στοιχείο για να ισχυριστεί ότι ο πυροβολισμός δεν θα μπορούσε να προέλθει από τη θέση «Πρίνος» όπου βρισκόταν ο κατηγορούμενος, οι συνήγοροι της οικογένειας Φραγκιαδάκη εφιστούν την προσοχή:

«Η δημοσιογραφική έρευνα οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια και όχι τον εντυπωσιασμό μέσω διαρροών που δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της υπόθεσης και να μην επιλέγει “βολικές” αλήθειες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Οι κ.κ. Πόντας και Καζά υπογραμμίζουν ότι η υποστήριξη της κατηγορίας παραμένει προσηλωμένη στη δικαστική οδό, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Επισημαίνουν ότι μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να αξιολογήσει πώς η ανατομική θέση του θύματος τη στιγμή της βολής επηρεάζει τα ευρήματα, και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν η αναζήτηση της αλήθειας να μετατραπεί σε αντικείμενο πρόχειρων εικασιών ή στρέβλωσης.

Πηγή: cretalive.gr

