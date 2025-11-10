Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό.

Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, ενώ περπατούσε στον δρόμο της επιτέθηκε φραστικά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

«Τη βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπάσταρδα τα παιδιά μου» είπε η ίδια μιλώντας στο Star. «Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβαίνουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.