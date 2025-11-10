Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορουμένοι από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη για τη θανατηφόρα συμπλοκή στα Βορίζια.

Πρόκειται για δύο άνδρες, μέλη της οικογένειας του 39χρονου που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιούνται με τα πρόσωπα, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη στιγμή των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Η παραμονή τους στο ανακριτικό γραφείο το πρωί της Δευτέρας (10/11) ήταν ολιγόλεπτη. Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θύματος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής ενώ ο 48χρονος συγγενής του υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στο συμβάν.

Νωρίτερα οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

Οι προφυλακίσεις των αδερφών Φραγκιαδάκη

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί και τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Η διαδικασία των απολογιών πραγματοποιήθηκε εκτάκτως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, αντί της Δευτέρας που είχε αρχικά οριστεί, για λόγους ασφαλείας. Οι απολογίες έλαβαν χώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, παρουσία των συνηγόρων τους.

Τα τρία αδέλφια επρόκειτο να δώσουν τις απολογίες τους σήμερα, Δευτέρα (10/11), όπως και δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη: ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ένας συγγενής τους 48 ετών.

Ωστόσο, η διαδικασία επισπεύστηκε και το πρωί της Κυριακής η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου τελικά πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των τριών αδελφών.

Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου είχε εκραγεί ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο καθώς και τον μικρότερο της οικογένειας, τον 19χρονο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

(με πληροφορίες από Cretalive)