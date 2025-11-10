Για σήμερα (10/11) είναι προγραμματισμένες οι απολογίες για τον 43χρονο και τον 48χρονο, από την πλευρά της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου.

Την ίδια στιγμή, χθες υπό άκρα μυστικότητα και μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την «αιματηρή» συμπλοκή στο χωριό.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν πριν από πέντε μέρες και έλαβε την απολογία τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό της Κρήτης.

Με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του, καθώς και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Τα τρία αδέρφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και ότι κρατούσαν όπλο κατά την διάρκεια της συμπλοκής.

Άνοιξαν τα σχολεία στα Βορίζια

Σήμερα Δευτέρα, επαναλειτούργησε το Δημοτικό και το Νηπιαγωγεία στα Βορίζια, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή είναι η πρώτη φορά έπειτα από την συμπλοκή, όπου τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο τους, καθώς τις πρώτες μερες μετά το περιστατικό, τα σχολεία παρέμεναν κλειστά, με τους μαθητές να κάνουν μαθήματα μέσω τηλεργασίας από την προηγούμενη Τετάρτη.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα στήριξης για τους μαθητές του χωριού. Στο πλαίσιο αυτό, παιδοψυχολόγοι και έμπειροι κοινωνικοί λειτουργοί έφτασαν στα Βορίζια προκειμένου να παρέχουν στήριξη στα παιδιά. Διακριτική είναι στην περιοχή, αλλά και στο σημείο που βρίσκεται το σχολείο η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας.