Το αυτοκίνητο του 39χρονου που σκοτώθηκε μετά τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου απομάκρυνε η αστυνομία λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

Το όχημα, όπως φαίνεται στο βίντεο από το Κρήτη TV, είχε δεχθεί δεκάδες σφαίρες και μεταφέρθηκε για έλεγχο από ειδικούς της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Advertisement

Advertisement

Από το αιματηρό περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι — ο 39χρονος άνδρας και μια 55χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή από το σοκ. Ο άνδρας ανήκε στην οικογένεια Καργάκη, ενώ η γυναίκα στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και είχε πάει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Οι κάτοικοι, τρομαγμένοι, κλείστηκαν στα σπίτια τους ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Γύρω στο μεσημέρι, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας μπήκαν στο χωριό και οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν στοιχεία από το σημείο.

Η ένοπλη σύγκρουση φαίνεται να είναι συνέχεια μιας διαμάχης ανάμεσα σε δύο οικογένειες και, σύμφωνα με μαρτυρίες, μεταφέρθηκε στο φαράγγι των Βοριζίων, όπου ακούγονταν ακόμα πυροβολισμοί.

(Με πληροφορίες από ΚρήτηTV)