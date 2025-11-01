Τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 15 έχουν τραυματιστεί στην αιματηρή συμπλοκή που με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο ημιορεινό χωριό του Ηρακλείου, τα Βορίζια.



Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη HuffPost ότι ένας άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και μια γυναίκα, η οποία μάλιστα δεν σχετίζεται με τις οικογένειες που συνεπλάκησαν, μεταφέρθηκε νεκρή στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ υπάρχει πληροφορία και για τρίτο άτομο που υπέκυψε στα τραύματά του.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε υπό κατασκευή σπίτι οικογένειας κτηνοτρόφων. Οι ιδιοκτήτες του κτίσματος θεώρησαν υπεύθυνα τα μέλη αντίπαλης οικογένειας και το πρωί του Σαββάτου εισέβαλαν οπλισμένοι στα Βορίζια και άνοιξαν πυρ.

Credits: neakriti.gr

Στο χωριό καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, προκειμένου να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Τραυματίες καταφθάνουν στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας, αλλά και σε νοσοκομείο του Ηρακλείου ακόμα και με αγροτικά οχήματα με την κατάσταση να κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.