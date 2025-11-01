Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, ύστερα από σοβαρή συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών κτηνοτρόφων στο ορεινό χωριό Βορίζια.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέλη της μίας οικογένειας τοποθέτησαν μέσα στη νύχτα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι, όπου κατοικούν μέλη της άλλης. Μετά την έκρηξη άτομα από τη δεύτερη οικογένεια μπήκαν μέσα στο χωριό με τα όπλα και άνοιξαν πυρ.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα σε ποια οικογένεια ανήκουν και εάν τραυματίστηκαν από πυρά ή από την έκρηξη.