Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, τη νύχτα πριν από την αιματηρή συμπλοκή.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Συνεπώς, θα αποφασίσει σχετικά το Δικαστικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το “παρών” η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

“Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου”, ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου.

“Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο”, πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. “Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη”, είπε χαρακτηριστικά.

Συνήγορος 23χρονου: “Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις”

Ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, ανέφερε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα, ενώ οι συλλήψεις είναι πέντε. Μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», ενώ υπογράμμισε ότι τα έξι όπλα πυροβόλησαν προς το αυτοκίνητο του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη.

Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, ο συνήγορος ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «όσον αφορά τον 23χρονο αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατό ννα μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Ανέφερε επίσης ότι ο 23χρονος πριν το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν υπάρχει πιθανότητα ένας αθώος να μείνει προφυλακισμένος απλώς για να πέσουν οι τόνοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Έχουμε δει αθώους ανθρώπους να προφυλακίζονται και αργότερα να αθωώνονται πανηγυρικά».

