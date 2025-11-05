Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Η ΕΛΑΣ έχει βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Βίντεο, στο οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές απεικονίζεται ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ την ώρα της συμπλοκής έχει στη διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Αξιωματικός, που έχει πλήρη γνώση τής έρευνας, ανέφερε στη HuffPost πως οι αρχές έλαβαν ένα βίντεο από ανώνυμη πηγή, στο οποίο φαίνεται ο 43χρονος να είναι σε ένα τοιχίο, περίπου τριάντα μέτρα μακριά από το σημείο της συμπλοκής, και με ένα καλάσνικοφ στα χέρια να ρίχνει δύο ριπές.

Αυτό το δεδομένο, σε συνδυασμό με το διαμπερές τραύμα από πολεμικό όπλο, που στοίχισε τη ζωή της 56χρονης, κάνει τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ να πιστεύουν ότι από το όπλο του 43χρονου έφυγε η βολίδα, που έπληξε θανάσιμα τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αρχικά για παράνομη κατοχή όπλων, καθώς σε σπηλιά σε χώρο ιδιοκτησίας του βρήκαν ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, αλλά σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

