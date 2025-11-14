Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, ενός από τα δύο θύματα του φονικού στα Βορίζια της Κρήτης, περιέγραψαν στον Ertnews και τον δημοσιογράφο Γιώργο Λαμπράκη τα δραματικά γεγονότα της ημέρας. Ο 39χρονος Καργάκης έπεσε σε ενέδρα από τους δράστες, ενώ οι γονείς του ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί και άλλο σοβαρό περιστατικό, με θύμα τον εγγονό τους, πριν από ενάμισι χρόνο. Εκείνη την περίοδο παρενέβησαν μεσίτες για να γίνει σασμός και να μην εμπλακεί η αστυνομία, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία αυτή καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά.

Ο πατέρας του Φανούρη τόνισε ότι ο γιος του δεν ήθελε διαμάχες. «Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και τα δύο του παιδιά είχαν πυρετό, γι’ αυτό δεν τα πήρε μαζί του. Του είχαν στήσει ενέδρα και πυροβολούσαν γύρω του. Οι τηλεοράσεις λένε ότι ανταπέδιδε με πυροβολισμούς, αλλά αυτά είναι ψέματα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της οικογένειάς τους, ενώ όταν έβγαλε το γιο του από το αυτοκίνητο δεν βρήκε κανένα όπλο.

Από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε την ημέρα του μακελειού, υποστηρίζει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη πυροβόλησαν με καλάσνικοφ. «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», δήλωσε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης.

Στην περιγραφή του για τη μοιραία ημέρα, ανέφερε: «Πήγαμε στο σπίτι του ανιψιού μου, το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αυτοκίνητο, ο άλλος από πάνω με καλάσνικοφ, ένα–δύο καλάσνικοφ, και όταν φτάσαμε στη σκάλα για να κατέβουμε στο σπίτι μας, πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ό,τι έγινε».

Το φονικό στα Βορίζια αποτυπώνει την ένταση και την κλιμάκωση των οικογενειακών αντιπαραθέσεων στην περιοχή, με τραγικά αποτελέσματα για τις δύο οικογένειες. Οι γονείς του Φανούρη Καργάκη ζητούν να αναγνωριστεί ότι ο γιος τους δεν είχε ανάμιξη σε προηγούμενους πυροβολισμούς, ενώ η οικογένεια Φραγκιαδάκη επιδιώκει να λήξει η αντιπαράθεση χωρίς περαιτέρω θύματα.